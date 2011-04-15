РОСНАНО выплатит дивиденды за 2017 год на 537.471 млн руб.

Акционеры АО "РОСНАНО" на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам 2017 года 50.8% чистой прибыли по РСБУ, что составляет 537.471 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Также принято решение направить на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли по РСБУ, что составляет 52.867 млн руб.; оставшуюся чистую прибыль в размере 467.004 млн руб. решено направить на погашение убытков прошлых лет.



Напомним, компания за 2011-2016 годы дивиденды не выплачивала.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.





"AK&M" от 29.06.2018