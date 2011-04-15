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29/06/2018
16:22

АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Гонконге на $10.4 млн

АЛРОСА подвела итоги аукциона в Гонконге по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10.8 карата). Компания получила суммарную выручку от реализации в размере $10.4 млн, что более чем в 1.5 раза превысило стартовую цену. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.

Всего реализовано 100 лотов общей массой 1550 карат. В аукционе приняли участие компании из крупнейших центров алмазной торговли, включая Гонконг, Бельгию, Израиль, Индию, ОАЭ и Россию. Победителями по разным лотам признаны 28 фирм.

На сентябрь 2018 года АЛРОСА запланировала аукцион в Гонконге в рамках ювелирной выставки Hong Kong Jewellery & Gem Fair.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).




"AK&M" от 29.06.2018
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