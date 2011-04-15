"Почта России" и "Магнит" открыли первые розничные точки

ФГУП "Почта России" и ПАО "Магнит" сообщили о начале продаж в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области. Об этом говорится в материалах предприятий.



Для пилота были выбраны как городские, так и сельские отделения - 12 стационарных и одно передвижное.



Проект реализуется в рамках стратегического трёхстороннего партнёрства между ФГУП "Почта России", ПАО "Магнит" и Банком ВТБ (ПАО).



Для сети "Магнит" запуск тестовых точек в почтовых отделениях означает расширение географии продаж и позволяет охватить территории, где открытие традиционных магазинов экономически нецелесообразно. Сотрудничество способствует оптимизации издержек "Магнита" и "Почты России". Покупатели получают дополнительный сервис и могут совмещать посещение почтовых отделений с приобретением товаров, отмечается в сообщении.



В тестовых отделениях вся продукция, за исключением почтовых товаров, предоставлена "Магнитом". В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров, в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке - около 50 позиций. В сельской местности это, в первую очередь, продукты питания, бытовая химия, предметы первой необходимости и сопутствующие товары; в городах - напитки, снеки, кондитерские изделия. При этом в селах покупатели могут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о представленности товаров.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8.1% и составила 178.1 млрд руб. против 164.8 млрд руб. в 2016 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% до 77.8 млрд руб. с 76 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса - на 21% до 48.9 млрд руб. с 40.6 млрд руб., выручка от финансового бизнеса - на 4% до 48.3 млрд руб. с 46.5 млрд руб. Фактическая чистая прибыль "Почты России" на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн руб.



В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приёма посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за 2017 год упала на 34.7% до 35.53 млрд руб. с 54.409 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.37% до 1.143 трлн руб. с 1.075 трлн руб., валовая прибыль - на 3% до 304.71 млрд руб. с 295.76 млрд руб., показатель EBITDA составил 91.78 млрд руб. против 107.793 млрд руб. годом ранее.



В течение 2017 года компания открыла 2291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 года составило 16350 (12125 "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный" и 3774 магазина дрогери).



"AK&M" от 29.06.2018