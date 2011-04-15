М.Видео и "Эльдорадо" протестируют систему Tax Free

ПАО "М.Видео" и "Эльдорадо", входящие в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, первыми среди продавцов техники и электроники протестируют систему Tax Free. Об этом говорится в сообщении ритейлеров.



Она позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории Российской Федерации. В рамках национального пилотного этапа сервис Tax Free уже заработал в 13 магазинах Группы, в течение нескольких дней запустится ещё в четырёх. После успешного завершения пилота система Tax Free будет распространена на все магазины М.Видео и "Эльдорадо".



К системе Tax Free в рамках пилота розничные сети планируют подключить 17 магазинов М.Видео и "Эльдорадо" в девяти городах, обозначенных Минпромторгом РФ в качестве тестовых: Красногорск, Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург, большинство из которых принимает большой поток иностранных туристов в рамках матчей Чемпионата Мира по футболу 2018. На протяжении 2018 года М.Видео и "Эльдорадо" планируют работать со всеми четырьмя операторами, аккредитованными Минпромторгом РФ: Global Blue, Premier, Hi Sky и Национальным Оператором Tax Free.



Право на компенсацию НДС получают граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан), в случае покупки ими в течение одного дня в одной организации розничной торговли на сумму не менее 10 тыс. руб. с учётом налога. Для этого иностранцам необходимо получить оформленный розничным магазином документ - чек Tax Free, поставить на нем отметку таможенного органа, предоставить чек в пункт Tax Free на границе или опустить чек в специальный почтовый ящик.



В ноябре 2017 года Правительство РФ приняло закон N341-ФЗ о введение на территории России системы Tax Free. Она позволит увеличить объёмы продаж розничных организаций за счёт притока иностранных туристов, повысить туристическую привлекательность России и качество сервиса до уровня зарубежных развитых стран, что также приведет к росту торгового оборота.



Пилотный проект Tax Free в четырёх регионах страны: в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге был запущен в мае 2018 года. К началу Чемпионата мира по футболу перечень регионов расширен. По всей стране Tax Free начнёт действовать с 1 октября 2018 года.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Общее число магазинов сети по итогам первого полугодия 2016 года составляет 382, М.Видео работает в 162 городах по всей России.



Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9.4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5.8% - входящему в Группу "Сафмар" пенсионному фонду "Доверие".



Чистая прибыль ПАО "М.Видео" по МСФО за 2017 год выросла на 25.4% до 6.954 млрд руб. с 5.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 198.197 млрд руб. со 183.219 млрд руб.



"Эльдорадо" - российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. География присутствия компании охватывает более 200 городов и насчитывает более 600 магазинов в разных регионах РФ. Наряду с этим "Эльдорадо" активно развивает транснациональный франчайзинг в ряде стран: Киргизия, Молдова, Армения, Казахстан. Акционер "Эльдорадо" - ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.



26 апреля 2018 года ПАО "М.Видео" объявило о приобретении дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо". По оценке "М.Видео", процесс юридического объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" будет завершен до конца первого квартала 2019 года.



"AK&M" от 29.06.2018