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29/06/2018
18:10

Объём реализации молока сельскохозяйственными организациями в РФ вырос почти на 3% более чем до 47 тыс. т

По оперативным данным Минсельхоза России на 25 июня 2018 года, суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 47.6 тыс. т, что на 2.9% больше аналогичного показателя за прошлый год (в 2017 году - 46.2 тыс. т). Об этом сообщил Минсельхоз.

Средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях составил 16.95 кг, что на 0.73 кг больше, чем годом ранее на соответствующую дату.

Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской (23.5 кг), Калининградской (21.6 кг), Калужской (21.5 кг), Белгородской (21.2 кг), Воронежской (21.1 кг), Вологодской (21 кг), Кировской (20.9 кг), Липецкой (20.7 кг) областей и Республики Крым (22.7 кг).

Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Республике Татарстан (3.6 тыс. т), Краснодарском крае (2.6 тыс. т), Воронежской (1.9 тыс. т), Новосибирской (1.8 тыс. т) и Кировской (1.8 тыс. т) областях, Алтайском крае (1.8 тыс. т), а также Удмуртской Республике (1.8 тыс. т).



"AK&M" от 29.06.2018
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