Руководство "Натали Турс" подтвердило работоспособность туроператора и дало гарантии выполнения обязательств перед туристами. Об этом говорится в сообщении Ростуризма по итогам рабочей встречи с руководством туроператора, которая была организована Ассоциацией "Турпомощь"в связи с поступавшими в течение нескольких дней обращениями относительно деятельности "Натали Турс".



В рамках мероприятия директор ассоциации Александр Осауленко обсудил с президентом "Натали Турс" Владимиром Воробьевым вопросы финансовой устойчивости и операционной деятельности группы компаний.



В.Воробьев заверил, что "Натали Турс" в состоянии исполнять свои обязательства перед туристическими компаниями и туристами и гарантировал, что все приобретенные клиентами группы компаний услуги будут оказаны в срок и в полном объеме. Он подчеркнул, что те замечания, которые были сделаны в последние дни в отношении компаний, работающих под брендом, учтены руководством, приняты меры по недопущению возникновения проблемных ситуаций в будущем.



Президентом "Натали Турс" особо обратил внимание на то, что две фирмы, входящие в группу компаний, только что переподтвердили финансовые гарантии обеспечения своей деятельности по реализации туристского продукта в СПАО "Ингосстрах".



Одна из компаний продлила соответствующий договор со страховщиком в июне этого года. Второй страховой договор вступает в силу в августе 2018 года. Срок действия новых договоров - 1 год с момента подписания. В обоих случаях страховое покрытие составляет 50 млн руб. Соответствующие документы были представлены в дирекцию Ассоциации "Турпомощь".





"AK&M" от 29.06.2018