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29/06/2018
17:26

ЦБ докапитализирует банк "ФК Открытие"

Банк России утвердил изменения в план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Принятые решения направлены на оказание финансовой помощи АО "НПФ "Лукойл-гарант", АО "НПФ электроэнергетики", АО НПФ "РГС" на 31.8 млрд руб., АО "Банк РГС" в размере 2 млрд руб. и докапитализацию банка "ФК Открытие" на 8.9 млрд руб.

Оказание финансовой помощи указанным организациям позволит компенсировать убытки от отражения ими по справедливой стоимости акций ПАО СК "Росгосстрах", а также от обесценения активов, в основном представленных требованиями к Открытие Холдингу и Группе О1, подчёркивает ЦБ.

Банк России предоставит финансирование в общем размере 42.7 млрд руб. банку "ФК Открытие" путем приобретения дополнительного выпуска акций банка. Банк, в свою очередь, направит средства на финансовую помощь указанным организациям, находящимся под его прямым или косвенным контролем.


"AK&M" от 29.06.2018
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