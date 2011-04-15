Ростуризм актуализировал список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018

По результатам мониторинга требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 года N 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители" Федеральным агентством по туризму актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



По состоянию на 22 июня 2018 года нарушение требований Постановления отмечено в семи регионах - Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Ростовской области, Республике Татарстан, Москве и Санкт-Петербурге.



Больше всего случаев нарушений отмечено в Республике Татарстан (16), Санкт-Петербурге (11), Калининградской (девять) и Ростовской (восемь) областях. Далее следует Москва (четыре) и Краснодарский край (три). В Волгоградской области выявлено всего одно нарушение.



Общее количество коллективных средств размещения, нарушающих требования Постановления N89, составляет 52, что на 21 больше, чем было выявлено в предыдущий отчетный период.



Наибольшее превышение норматива стоимости размещения, определенной Постановлением, отмечается на основе данных с сайтов гостиниц - в Краснодарском крае (до 78.2%), на основе данных с сайтов бронирования - в Республике Татарстан (до 2370%) и Ростовской области (до 508%).



Из предыдущей версии "чёрного списка" в обновленной редакции документа остались 11 коллективных средств размещения: три - из Москвы ("La ScaLa Народная", Бутик отель "77 дверей", Отель "Делайт"), три - из Санкт-Петербурга ("Антураж", отель "Янина", "Невский 74"), три - из Калининградской области ("United Colors Hostel", "Hostel Amber", "U kota") и две - из Ростовской области ("Карс", "Дон-Мажор").



В целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований Постановления N 89 лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем - Калининградская область, на четвёртом - Краснодарский край.



За весь период в списке побывали 282 отеля, причем 40 из них не по одному разу. 12 отелей в Москве (Гранд Отель "Белорусская", Moscow Points Red - October, "CHAR", "Адам", Tiara Royal Park, "Матрешка", Мини-отель Loft Hotel "H11", Отель "Ханзер", Гостиница "Уланская" и "АВИТА Красные Ворота", "La ScaLa Народная", и Отель "Делайт"), семь в Калининградской области (Hostel & Mini-Hotel, "Лайк хостел", Hostel Papa House, Hostel Akteon Lindros, "Бутик Отель "Анна", United Colors Hostel, Hostel Amber), три в Санкт-Петербурге ("Антураж", отель "Янина", "Невский 74"), два в Ростовской области ("Карс", "Дон-Мажор"), один в Самарской области ("Гагарин"), три в Волгоградской области (Lite Hotel, "Юлианна", Rest House), один в Краснодарском крае ("Декор") - в него попадали дважды (не скорректировали цены после первого предупреждения), четыре гостиницы из Москвы ("Павелецкая площадь", "Покровка 6 Отель", "Маяк", Бутик отель "77 дверей"), три в Калининградской области ("Эра Cпа", "Дейма" и Buen Retiro) и одна в Самар ской области ("Купеческий дом") - трижды, два отеля в Калининградской области (Hostel Crown, Hostel 39 Region) - четырежды. Калининградский отель U kota фигурирует в списке уже пятый раз.



Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории "без звезд". На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории "две звезды".



"AK&M" от 29.06.2018