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29/06/2018
17:40

Xiaomi провела IPO по нижней границе, сумев привлечь $4.72 млрд

Китайская Xiaomi Corp. оценила размер первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже по нижней границе определённого ранее диапазона. Об этом сообщает агентство Reuters.

В целом компания смогла привлечь $4.72 млрд в рамках самого крупного в мире выпуска ценных бумаг в технологическом секторе за последние 4 года, рассказали источники, близкие к сделке. Как сообщалось ранее, Xiaomi рассчитывала, что эта сумма составит до $6.1 млрд.

Xiaomi оценила стоимость выпуска в HK$17 за акцию ($2.17), что соответствует нижней границе ценового диапазона HK$17-22, рассказали источники. Компания выпустила около 2.18 млрд акций. Таким образом, размещение стало крупнейшим для технологического сектора с 2014 года, когда Alibaba Group Holding Ltd привлекла в рамках IPO $25 млрд. Сама Xiaomi отказалась прокомментировать стоимость IPO.

Выпуск акций Xiaomi пришёлся на напряжённый период для Гонконгской фондовой биржи: индекс Hang Seng потерял 6.5% за месяц и 4.8% с начала года на фоне растущих противоречий в отношении торговли между США и Китаем.

Продажа ценных бумаг считается проверкой рыночных настроений перед вторым полугодием, которое, как ожидается, будет насыщенным в плане IPO в Гонконге.

Xiaomi Corp., созданная в 2010 году, - четвёртый по объёму поставок производитель смартфонов и другой электроники. Выручка от продаж Xiaomi в 2017 увеличилась на две трети, достигнув 114.6 млрд юаней. Показатель скорректированной чистой прибыли почти утроился, составив 5.4 млрд юаней. По данным Counterpoint Research, в 2017 году Xiaomi вдвое увеличила поставки смартфонов, став четвёртым в мире производителем.




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