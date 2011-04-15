В.Путин подписал закон о реорганизации "Почты России"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон предусматривает создание акционерного общества "Почта России" путём реорганизации (преобразования) федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", устанавливаются основные принципы деятельности данного акционерного общества, особенности правового регулирования его деятельности, определяются основные виды осуществляемой им деятельности, регламентируются вопросы отчётности и аудита отчётности, управления акционерным обществом, особенности реорганизации названного унитарного предприятия.



Органами управления акционерного общества являются единственный акционер, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление), единоличный исполнительный орган (генеральный директор), и определяются их полномочия.



Устанавливается, что нормативы размещения отделений почтовой связи акционерного общества и иных его объектов почтовой связи определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере почтовой связи, в соответствии с территориальным распределением отделений почтовой связи акционерного общества в субъектах РФ и должны быть установлены с учётом беспрепятственного доступа всех заинтересованных лиц к услугам, оказываемым акционерным обществом.



Территориальное распределение отделений почтовой связи акционерного общества в субъектах РФ осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством РФ.



Предусматривается, что в отделениях почтовой связи акционерного общества может обеспечиваться оказание государственных и муниципальных услуг, а в отделениях, расположенных в труднодоступной местности, должна быть обеспечена возможность для организации осуществления нотариусами полномочий в соответствии с законодательством РФ о нотариате.



Датой принятия решения о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" является 1 октября 2018 года. Законом определяются особенности реорганизации, а также особенности учёта объектов недвижимого имущества и оформления прав на объекты недвижимого имущества при реорганизации унитарного предприятия.



Предусматривается, что сокращение численности или штата работников названного унитарного предприятия в связи с реорганизацией не допускается, а коллективный договор сохраняет своё действие.



Закон вносит корреспондирующие изменения в Закон Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании", Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Земельный кодекс Российской Федерации, а также в федеральные законы "О почтовой связи", "О приватизации государственного и муниципального имущества", "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и "О государственной регистрации недвижимости".



"AK&M" от 29.06.2018