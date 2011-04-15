Дайджест газеты "Ведомости" от 1 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 1 марта 2018 года.





BIG DATA В ПОГОНЕ ЗА ПОКУПАТЕЛЕМ



X5 Retail Group обеспечит будущий рост высокими технологиями - компания внедряет big data для лучшего анализа потребительских предпочтений клиентов.



Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, управляющий "Пятерочками", "Перекрестками" и "Каруселями", делает ставку на проекты в сфере анализа больших данных (big data). Ритейлер создал дирекцию, которая займется управлением проектами в этой сфере, следует из сообщения главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана для сотрудников.



Управление большими данными - способ повысить продажи и рентабельность бизнеса X5, сказано в письме Шехтермана: помогут более качественные знания о клиентах, кроме того, это может быть источником новых доходов за счет монетизации данных. Есть возможности сотрудничать с телекоммуникационными и digital-компаниями, банками, сказано там же.





$44 МЛН С ЧУЖОГО ЭКРАНА



Иностранные зрители принесли российскому кино 17% сборов. Самую большую зарубежную кассу собрал комикс "Защитники".



В 2017 г. российские фильмы вне России посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино. Это первая совокупная статистика зарубежной кассы отечественного кино. Прежде аналитические компании и профильные СМИ публиковали данные о сборах отдельных картин за рубежом или в отдельных странах.



Фонд кино собрал данные по прокату российских фильмов в 2017 г. в 48 странах, сообщил руководитель аналитического департамента фонда Федор Соснов. Жители России в 2017 г. потратили на билеты в кинотеатры 53,8 млрд руб., из них 13 млрд руб., или $222,6 млн, - на российское кино, по данным журнала "Бюллетень кинопрокатчика". Внутри страны российское кино посмотрело 54,7 млн зрителей. Получается, прокат за пределами родины дал российскому кино 17% кассы и зрителей.





ТУТ НАМ И КАРТА ПОШЛА



Долги россиян по кредиткам выросли впервые за два года, все чаще кредиты берет молодежь. А почти половина задолженности - 510 млрд руб. - приходится на Сбербанк.



К концу 2017 г. совокупный портфель кредитных карт российских банков достиг 1,122 трлн руб., увеличившись за год на 12,3%, следует из исследования "Тинькофф банка". Предыдущие два года задолженность россиян по кредиткам сокращалась.



Сбербанк за год увеличил долю в общем портфеле на 2,7 процентного пункта (п.п.) до 45,5%. Размер задолженности по кредитным картам банка увеличился на 82,9 млрд руб. до 510,6 млрд. Вторым остался "Тинькофф банк" с портфелем 130,2 млрд руб., третьим - Альфа-банк с портфелем в 93,6 млрд руб.



В 2017 г. росла доля заемщиков с кредитными картами моложе 25 лет, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За год она увеличилась на 1,3 п. п. до 9,9%, тогда как остальные потребительские кредиты банки раздавали молодежи менее охотно, чем в 2016 г. Люди моложе 25 лет считаются одними из самых рискованных заемщиков для банков. Но движение навстречу новому поколению не удивительно.





"РОССИЯ ОБЕСПЕЧЕНА ГАЗОМ НА 100 ЛЕТ ВПЕРЕД"



Гендиректор "Росгеологии" рассказывает, чем большой геологоразведочный холдинг лучше разрозненных компаний и где в России есть шансы открыть крупные месторождения нефти и газа.



"Росгеология" - это 60 государственных предприятий, объединенных в один холдинг. Гендиректор "Росгеологии" Роман Панов уверен, что решение объединить их в одну структуру не позволило им разориться. В советское время эти компаний проводили большой объем геологоразведочных работы, открывали крупные месторождения. После развела СССР многие оказались на грани банкротства.



Идея была правильной, был создан сильный холдинг, который может теперь конкурировать как в России, так и за рубежом, согласны аналитики. Работы геологам предстоит много.





ПОЧЕМУ ТАК УСПЕШНЫ КИБЕРАТАКИ



Мошенники, вооруженные цифровыми методами, проходят через защиту как нож сквозь масло.



Потери российских компаний от кибератак стремительно растут и давно исчисляются миллиардами рублей в год. Предприятия увеличивают инвестиции в информационную безопасность (ИБ), но они часто неэффективны. Главная проблема в том, что службы ИБ часто совершенно оторваны от бизнеса, а используемые ими меры и инструменты, на которые потрачено немало денег, не встроены в бизнес-процессы.



Такой подход годится, если компаниям нужно выполнить требования регуляторов, но мошенники, вооруженные цифровыми методами, проходят через такую защиту как нож сквозь масло. Более того, иногда всю систему защиты вполне можно заменить небольшим изменением бизнес-процесса, но никто об этом не догадывается.





КАК БЫ ТУТ ОСКОРБИТЬСЯ



Всю олимпиаду СМИ искали, чем бы оскорбиться.

У Олимпиады есть и медийные итоги. Прежде всего, бросается в глаза, что почти вся российская пресса с первого дня соревнований искала поводов оскорбиться. Даже раньше, еще до официального открытия Игр, стали появляться новости о каких-то стычках, конфликтах и как бы потасовках в олимпийской деревне, по прочтении которых у среднего читателя должно было складываться ощущение атмосферы ненависти и разнузданной травли "олимпийских атлетов из России". К этому прибавлялось регулярное подогревание уязвленных национальных чувств.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 01.03.2018