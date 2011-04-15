Дайджест газеты "Коммерсант" от 1 марта 2018 года



В ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ МВД ВЫЧИСЛИЛИ ПОСОБНИКА

ЗАДЕРЖАН ВЛАДЕЛЕЦ КРУПНОЙ IT-КОМПАНИИ



Как стало известно "Ъ", в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ сотрудниками ФСБ был задержан ее автор, крупнейший в России специалист по информационным технологиям, основатель и глава ООО AT Consulting Сергей Шилов. По версии следствия, айтишник уговорил другого обвиняемого по делу, заказчика ИСОД от МВД Андрея Нечаева, оплатить незавершенную работу стоимостью 1,4 млрд руб.





"ЛАСТОЧКИ" И "СТРИЖИ" СТОЛКНУЛИСЬ С ВСМ

ПАССАЖИРОВ ЭТИХ ПОЕЗДОВ ПЕРЕСАЖИВАЮТ НА НОВУЮ МАГИСТРАЛЬ



В проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань на первых участках пассажиропоток может оказаться ниже прогнозного. Как стало известно "Ъ", в расчетах учитывалось, что будут отменены скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж" до Нижнего Новгорода и электрички на этом направлении. В ОАО РЖД и администрации Нижегородской области опровергают предположения об отмене поездов. Однако это не все неувязки с прогнозами: часть пассажиропотока, рассчитанного для ВСМ, на самом деле относится к Московскому транспортному узлу.





ALIEXPRESS ВЫВОДИТ БЛОГЕРОВ НА БИРЖУ

КОМПАНИЯ ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ НОВЫЕ СЕРВИСЫ



Китайская торговая площадка AliExpress, входящая в десятку самых популярных интернет-ресурсов в России, с сегодняшнего дня запускает в стране два новых сервиса - социальную сеть для покупателей и "биржу блогеров". Последние смогут зарабатывать на обзорах товаров, при этом будет учитываться и их аудитория на внешних площадках, включая "ВКонтакте" и Instagram. Социальные инструменты - самый быстрорастущий сегмент онлайн-торговли, который позволяет увеличить количество покупок, отмечают эксперты.





ТАМОЖНЮ ОТДАЛЯЮТ ОТ ГРАНИЦЫ

ЦСР ПРЕДЛОЖИЛ РЕФОРМУ СБОРА ПОШЛИН



Для повышения эффективности таможенного администрирования контроль на границе нужно ограничить, отчасти заменив его анализом деятельности компаний до и после осуществления поставок, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). Для такой реформы потребуется объединение информационных баз ФТС и ФНС - оно необходимо для создания системы отслеживания операций с товарами от ввоза до розничной продажи. В ФТС, однако, предупреждают, что подобные изменения могут привести к кассовым разрывам бюджета и падению собираемости пошлин.





АВТОРАМ ОСТАВЯТ ПОЛОВИНУ

ОБЩЕСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ СМОГУТ ТРАТИТЬ НА СЕБЯ ДО 50% СБОРОВ





Правительство впервые ограничит средства, которые авторские общества смогут оставлять на собственные расходы. Сейчас Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) вместе собирают около 7 млрд руб. в год. Оставлять себе и направлять в "специальные фонды" они смогут 50% от этих денег. Эта доля и так не превышается, настаивают в обществах.





РЕГИОНЫ РАСКРОЮТСЯ ПО-НОВОМУ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УТВЕРДИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДАННЫХ



Региональные власти должны будут раскрывать в машиночитаемом виде данные о спортивных, культурных и похоронных организациях, транспортных маршрутах и рекламных конструкциях, следует из перечня, утвержденного правительственной комиссией. Они могут пригодиться для разработки мобильных приложений, надеются в "Открытом правительстве". Для этого надо обеспечить круглосуточную доступность таких данных и их достоверность, считают разработчики.





"ТАТНЕФТЬ" ПОДТЯГИВАЕТ НПФ К БАНКУ

ПРОДАТЬ НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ БУДЕТ НЕПРОСТО



"Татнефть" увеличила долю владения в Национальном негосударственном пенсионном фонде (НПФ) до 62,4%. Однако, так же как и подконтрольный нефтяной компании банк "Зенит", пенсионный фонд не является для нее профильным активом. Поэтому участники финансового рынка ожидают, что "Татнефть" будет избавляться и от НПФ, и от банка. Покупателями могли бы выступить крупные федеральные финансовые группы, однако перспективы такой сделки эксперты оценивают в диапазоне трех-четырех лет.





"БУКЕТ" ПОЛОЖИЛСЯ НА РЕНОВАЦИЮ

ГРУППА МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ЗЕМЛИ ДЛЯ МОСКОВСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ



Консолидировавшая несколько лет назад промышленные участки на территории Тушинского машиностроительного завода группа "Букет" Владислава Бурова рассматривает возможность включить их в реализуемую московскими властями программу реновации. Если сторонам удастся договориться, на территории промзоны площадью 55 га можно будет построить 1,4 млн кв. м недвижимости. Суммарная стоимость такого проекта может превысить 60 млрд руб.





"АДАМАС" ОЗОЛОТИТ СОСЕДЕЙ

ХОЛДИНГ ОТКРОЕТ МАГАЗИНЫ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ



Российский ювелирный холдинг "Адамас" с этого года будет запускать франчайзинговые магазины за рубежом. Первые появятся в Белоруссии и Казахстане, в дальнейшем планируется открывать их и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Искать новые рынки сбыта "Адамас" мог вынудить кризис, который продолжает негативно сказываться на продажах ювелирных изделий в России, полагают эксперты.





"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ПЕРЕЕДЕТ БЛИЖЕ К СВОИМ

ШТАБ-КВАРТИРА БАНКА РАЗМЕСТИТСЯ В "ВОЕНТОРГЕ"



Сотрудники головного офиса "Российского капитала" покинут здание на Трубной и к осени переедут в "Военторг", где площади занимает АИЖК - владелец банка. Не исключено, что сделка проходила с заметным дисконтом.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 01.03.2018