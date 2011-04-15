Объединённая вагонная компания создаёт в Германии подконтрольное общество United Wagon Europe

Совет директоров ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (НПК ОВК) 27 февраля одобрил создание в Федеративной Республике Германия подконтрольного общества United Wagon Europe GmbH. Об этом говорится в сообщении ОВК.



Единственным акционером создаваемой компании выступит "Овиллено Холдингс Лтд", генеральным директором станет гендиректор НПК ОВК Р.Савушкин.



ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (ИНН 7705972791) было создано в 2012 году и является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.



В 2017 году компания увеличила производство вагонов на 20% до 19.1 тыс. по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. По состоянию на 1 января 2018 года парк в собственности НПК ОВК насчитывал 13.3 тыс. грузовых вагонов.



НПК ОВК располагает самой современной производственной базой в отрасли. Производственным центром компании является АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область), текущая производственная мощность которого составляет 16 тыс. инновационных вагонов (с расширением до 22 тыс. в 2016 году) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год. В состав железнодорожного холдинга НПК ОВК также входит ООО "НПЦ "Пружина", которое обеспечивает потребности компании в сверхпрочных пружинах для инновационных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление НПК ОВК представлено сетью более чем из 40 сервисных центров в России, Казахстане и Беларуси.



Чистый убыток НПК ОВК за первое полугодие 2017 года по МСФО вырос на 6.83% до 2.131 млрд руб. с 1.995 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 60.61% до 28.834 млрд руб. с 17.954 млрд руб., операционная прибыль - в 2.22 раза до 4.726 млрд руб. с 2.133 млрд руб., убыток до налогообложения снизился на 41.93% до 1.312 млрд руб. с 2.259 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НПК ОВК по РСБУ за 9 месяцев 2017 года сократилась в 3.09 раза до 72.969 млн руб. с 225.494 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 34.28% до 637.448 млн руб. с 969.98 млн руб., убыток от продаж составил 282.662 млн руб. против прибыли в 168.56 млн руб. годом ранее, прибыль до налогообложения уменьшилась в 3.07 раза до 97.577 млн руб. с 299.273 млн руб.



"AK&M" от 01.03.2018