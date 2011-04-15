Exxon Mobil отказалась от проектов с Роснефтью из-за санкций

Американская корпорация Exxon Mobil заявила о выходе из совместных проектов с Роснефтью по поиску нефтяных месторождений из-за антироссийских санкций. Как ссообщает DW, принимая такое решение, Exxon ссылается на санкции Евросоюза и США в отношении России, введённые из-за аннексии Крыма ещё в 2014 году.



Руководство Exxon сообщило, что процесс по выходу из общих проектов будет начат уже в 2018 году. От Роснефти комментарии пока не последовали.



Для концерна подобное решение является весьма резкой сменой курса, поскольку ранее в Exxon утверждали, что санкции ущемляют американские фирмы на международном рынке. Совместное предприятие с Роснефтью было согласовано при Рексе Тиллерсоне, предыдущем руководителе американского гиганта, который сейчас занимает пост госсекретаря США. Из-за сотрудничества с российской компанией Exxon был вынужден уплатить штраф в размере $2 млн.



Концерн ExxonMobil уже осуществлял деятельность или планировал её начать на шельфе в Карском, Чукотском, Чёрном морях, а также в море Лаптевых. Помимо этого, Exxon Mobil был оператором нефтегазового проекта "Сахалин-1".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



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