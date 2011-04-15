Рублю придется отступать в знак солидарности с нефтью

По итогам торгов среды рубль закрылся практически без изменений, также завершив месяц во флэте. Доллар открылся гэпом вверх, который впоследствии был заполнен. Попытки коррекции пары под отметку 56 руб. предотвратили покупки американской валюты на международном рынке Форекс и дешевеющая нефть. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Доллар продолжает пользоваться спросом, отыгрывая оптимизм нового главы ФРС и даже позволил себе проигнорировать небольшой пересмотр на понижение оценки ВВП за VI квартал, тем более что личное потребление в США выросло максимально с VI квартала 2014 года. Рост рубля также сдерживает продолжение фиксации прибыли на рынке нефти. Игроки ускорили выход из лонгов после публикации данных Минэнерго, которые указали на рост запасов углеводородов на 3 млн баррелей и новый рекорд по добыче. После закрытия российского рынка давление на Brent усилилось, и котировки упали к недельным минимумам в районе 64,50, что обусловит медвежий гэп по рублю на открытии сегодняшней сессии.



Под воздействием двух этих факторов, а также лишившись поддержки со стороны налогового периода, наша валюта не смогла получить значимой поддержки на фоне результатов аукциона Минфина, которые разместил долговые обязательства на 50 млрд руб/ при спросе, превысившем предложение почти в три раза. Интерес иностранных спекулянтов объясняется все еще высокими ставками в РФ, а также недавним повышением рейтинга страны агентством S&P.



Сегодня в первой половине дня рубль будет отыгрывать нефтяной негатив, а затем тон будет задавать динамика доллара, который будет ждать обильного блока статистики и второго выступления Пауэлла. Ожидания повторения позитивной риторики, вероятно, будут удерживать "американца" на плаву в ущерб рублю. В этих условиях пара может протестировать область сопротивления 56.50 руб.





"AK&M" от 01.03.2018