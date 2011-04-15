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01/03/2018
10:51

Евро теряет привлекательность

На волне повсеместного улучшения настроений по доллару евро впервые за 1.5 месяца тестирует отметку 1.22, говорится в комментарии инвестиционного аналитика GLOBAL FX Сергея Костенко.

"Масла в огонь подлили вчерашние слабые данные по инфляции в еврозоне, которые остудили пыл игроков, делающих ставку на более агрессивное сворачивание стимулов ЕЦБ", - подчеркивает аналитик.

В феврале потребительские цены в еврозоне замедлили рост с 1.3% до 1.2%, достигнув минимального с 2016 года значения. Базовый CPI остался без изменений на уровне 1%.

"Неудивительно, что единая валюта очень эмоционально отреагировала на цифры, ведь недавнее ралли было во многом связано с ростом ожиданий относительно разгона инфляции и, как следствие, более смелой нормализации монетарной политики в регионе", - полагает аналитик.

Пока участники рынка переваривают неожиданно слабые данные, доллар может воспользоваться ситуацией и продолжить восстановление от минимумов трехлетней давности. Это станет возможным, если тема дивергенции курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС снова выйдет на первый план. Тогда как признаки все еще вялой инфляции способствуют охлаждению ожиданий относительно действий европейского регулятора в направлении ужесточения, американский CPI и недавние позитивные заявления Пауэлла на тему перспектив экономики и инфляции в Штатах побуждают игроков закладывать в цену более трех повышений ставки в этом году.

В этом контексте большое значение будет иметь сегодняшнее второе выступление председателя ФРС, который уже дал USD надежду на более "ястребиные" шаги в дальнейшем при условии дальнейшего улучшения самочувствия экономики.

С технической точки зрения евро/доллар рискует утратить уровень 1.22, если Пауэлл не подведет быков по доллару. В этом случае следующей целью станет отметка 1.21 и далее - 1.2030.


"AK&M" от 01.03.2018
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