Газпромбанк продлевает акции по ипотеке до 30 апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.



По ипотечным заявкам на покупку готового и строящегося жилья, принятым до 30 апреля 2018 года, доступна единая ставка 9.2% годовых на срок кредитования до 30 лет при сумме кредита от 500 тыс. рублей и первоначальном взносе от 10%.



Условия предоставляются независимо от категории заемщика и других параметров кредита.



По кредитам на приобретение жилой недвижимости в новостройках у крупнейших застройщиков - партнеров ГПБ действует дополнительная скидка 0.2%.



Одновременно до 30 апреля 2018 года продлена акция с единой ставкой 9.2% годовых по рефинансированию в Газпромбанке ипотечных кредитов из других банков. Продукт позволяет получить ипотечный кредит на сумму от 500 тыс. до 45 млн руб. на срок от 12 месяцев до 30 лет под залог имущественных прав требования по договору долевого участия или уступки.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



"AK&M" от 01.03.2018