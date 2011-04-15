Уралвагонзавод в 2018 году сократит внешний долг и выйдет "в плюс"

АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в текущем году сократит внешний долг, который образовался после убыточных для предприятия 2015 и 2016 годов, на 7-10% и выйдет "в плюс". Как сообщает пресс-служба компании, в 2017 году убыток УВЗ был сокращён более чем в 3 раза.



Об этом шла речь на заседании совета директоров Уралвагонзавода, который утвердил консолидированный бюджет корпорации на 2018 год. Документом определены ключевые показатели эффективности работы предприятия, а также основные показатели бюджетов организаций, входящих в группу.



В корпорации пояснили, что стабильный доход УВЗ должны обеспечить контракты по ГОЗ, ВТС, а также ряд успешных проектов в сегменте производства гражданской продукции, утверждение которых проходит в течение года.



Рост выручки УВЗ в 2018 году может достигнуть 13% по сравнению с годом ранее. Доля продаж гражданской продукции в общем объёме составит порядка 43% - на 3 п.п. больше, чем годом ранее.



Производительность труда также обещает заметно вырасти. Одновременно с этим бюджетом предусмотрена индексация зарплаты сотрудников промышленного гиганта. Перерасчёт будет произведён в соответствии с действующим коллективным договором.



Бюджетом корпорации предусмотрены также средства на модернизацию производственных мощностей, исполнение проектов по госпрограмме развития ОПК и собственных проектов в гражданском направлении.



АО "НПК "Уралвагонзавод" (ИНН 6623029538) - многоотраслевой машиностроительный комплекс, основанный в 1931 году, который возглавляет интегрированную структуру, объединяющую более 20-ти промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Владельцем 100% акций предприятия Росимущество. В настоящее время объединение выпускает около 100 наименований продукции: военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны, железнодорожные цистерны и многое другое.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "НПК "Уралвагонзавод" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составил 3.208 млрд руб. против прибыли в 3.681 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.61% до 61.101 млрд руб. с 61.478 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.69 раза до 4.353 млрд руб. с 20.426 млрд руб., убыток до налогообложения составил 3.792 млрд руб. против прибыли в 4.896 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года.



"AK&M" от 01.03.2018