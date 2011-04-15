Ростуризм обновил "чёрный список" завышающих цены гостиниц в городах-организаторах FIFA 2018

Федеральным агентством по туризму сформирован обновлённый список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Документ составлен по результатам мониторинга исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 N 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители", который проводится Ростуризмом совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.



По состоянию на 27 февраля 2018 года выявлено 23 случая завышения цен, что существенно меньше, чем в первой и второй версиях списка, когда количество нарушителей постановления достигало 41 и 69 соответственно.



Больше всего случаев нарушений отмечено в Калининградской области, в Санкт-Петербурге, в Ростовской области и Москве. Замыкает список Волгоградская область, где выявлена только одна гостиница - нарушитель постановления Правительства N89.



В отличие от прошлого раза, когда в актуализированном списке не оказалось ни одной гостиницы из предыдущей версии документа, на этот раз две гостиницы в Москве (Гранд Отель "Белорусская", Moscow Points Red - October) и одна в Калининграде (отель "Эра Cпа") фигурируют в "чёрном списке" повторно.



Обновлённый список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, направлен для принятия мер в уполномоченное ведомство - Роспотребнадзор.



"Возможность доступного и комфортного размещения болельщиков в период проведения матчей имеет очень большое значение для реализации потенциала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с точки зрения позиционирования России как привлекательного туристического направления и достижения долговременного позитивного эффекта от проведения в нашей стране мирового футбольного первенства. Мы отмечаем, что публикация в открытых источниках "черного списка" оказывает воздействие на недальновидных участников гостиничного рынка, которые, воспользовавшись чемпионатом, пытаются получить сверхприбыль в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. 107 отелей, ранее нарушавших постановление Правительства N 89, уже исправились и скорректировали стоимость своих услуг. Мы рассчитываем, что перспектива антирекламы и общественного порицания вместе с мерами, реализуемыми Роспотребнадзором в рамках полномочий ведомства, будут стимулом неукоснительному соблюдению отельерами требований законодательства в отношении формирования це н на период проведения матчей ЧМ-2018", - говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, цитируемый в сообщении.



"AK&M" от 01.03.2018