Открыта регистрация на VII Среднерусский экономический форум, который состоится в Курске 8 июня 2018 года. Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство AK&M при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ.



Тема VII СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Форум соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. участников и экспертов. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 3 выставки.



Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.





"AK&M" от 01.03.2018