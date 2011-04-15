Ledaro намерена инициировать банкротство Юлмарта

Кипрская Ledaro намерена инициировать банкротство мальтийской Ulmart Holding Limited (UHL). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Для этого Ledaro собирается обратиться в суд Мальты с заявлением о легализации решения Лондонского международного арбитражного суда о взыскании с UHL задолженности по судебным расходам. Как пояснил "Ъ" управляющий партнер юридической компании "Парадигма" (представляет интересы Ledaro) Климент Русакомский, это позволит обратить взыскание на российские активы компании (доли и акции в НАО "Юлмарт", "Юлмарт РСК", "Юлмарт ПЗК", "Юлмарт девелопмент").



Издержки в 45 тыс. фунтов компания понесла по иску к UHL о взыскании более $30 млн долга, который сейчас рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. "Это небольшая сумма, но у компании UHL объективно нет возможности ее выплатить. У мальтийского UHL отсутствуют деньги на счетах, а деятельность совета директоров заблокирована из-за внутреннего конфликта, и компания не может завести деньги на счет",- утверждает К.Русакомский, цитируемый газетой. "Поскольку компания не может выполнить свои обязательства, мы рассматриваем несколько вариантов возврата долга: подача к UHL иска о банкротстве, конвертация долга в долю в российских компаниях или выставление активов на торги", - подчеркнул юрист. По его словам, доли в российских компаниях являются единственным имуществом UHL и с учетом задолженности компании перед банками и корпоративного конфликта стоят намного меньше $30 млн.



Заём на $30 млн головная структура "Юлмарта" получила от Ledaro в 2015 году. После того как должник допустил просрочку по кредиту и не передал в залог объекты недвижимости, кипрская компания обратилась в суд. В 2016 году по иску Ledaro было арестовано имущество UHL. В случае победы в суде кредитор намерен подать к компании требование о возврате долга. Учитывая, что у должника объективно нет активов, чтобы погасить свою задолженность, это приведет к его банкротству.



Бенефициаром Ledaro выступает председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаил Скигин, которого также считают владельцем перегрузочного комплекса.



"Юлмарт" - онлайн-ритейлер, который специализируется на продаже электроники и других непродовольственных товаров.





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