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01/03/2018
13:08

Экипаж ТПК "Союз МС-06" благополучно вернулся на Землю

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06" совершил посадку в казахстанской степи 28 февраля 2018 года в 05:31 MSK. Об этом сообщил Роскосмос.

Экипаж ТПК "Союз МС-06" - командир корабля, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба благополучно вернулись на Землю.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

ТПК "Союз МС-06" находился в составе МКС с 13 сентября 2017 года. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-53/54 составила 168 суток.

За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-53 и МКС-54, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Александр Мисуркин также совершил выход в открытый космос, во время которого он вместе с Антоном Шкаплеровым провёл комплекс работ по монтажу нового приёмного модуля широкополосной системы связи, позволяющей существенно увеличить пропускную способность и эффективность передачи телеметрической и целевой информации в режиме реального времени с помощью спутниковой системы "Луч". Космонавты провели в условиях открытого космоса 8 часов 12 минут.


"AK&M" от 01.03.2018
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