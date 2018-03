Газпром не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу с Нафтогазом

Газпром не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску Нафтогаза и готова продолжать защищать свои права всеми законными способами. Об этом говорится в заявлении Газпрома.



"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами Нафтогаза о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств Нафтогаза по отбору газа. Однако в отношении Газпрома, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — отмечается в сообщении.



Арбитражный суд в Стокгольме 28 февраля удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому по иску на транзит газа на сумму $4.673 млрд.



Изначально Нафтогаз требовал с Газпрома более $16 млрд. Основанием для этого он называл снижение Газпромом объёма газа для транзита европейским странам. Однако суд счёл возможным удовлетворить требования на сумму в $4.673 млрд, затем она была уменьшена до $2.56 млрд — арбитраж учёл ранее присуждённую российской стороне сумму по контракту на поставку топлива.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 01.03.2018