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01/03/2018
14:00

В.Путин поручил за 6 лет снизить уровень бедности в России в 2 раза

Президент РФ Владимир Путин считает ключевым фактором развития благополучие людей, достаток в российских семьях. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

В.Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек, это почти 29-30% населения страны. В 2012 году удалось снизить этот уровень до 10%.

"Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 млн граждан. Конечно, это не 42 млн, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно", - подчеркнул глава государства.

Необходимо, по его словам, серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места.

На этой основе надо решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за 6 лет как минимум вдвое снизить уровень бедности, заявил В.Путин.

Систему социальной помощи, по его словам, надо выстроить на принципах справедливости и адресности. Её должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются, сказал глава государства.


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