Пассажиропоток РЖД в январе-феврале вырос на 5.1% до 161.8 млн

Пассажиропоток ОАО "РЖД" в январе-феврале 2018 года вырос на 5.1% до 161.8 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В пригородном сообщении перевезено 147.3 млн пассажиров (+4.9%), в дальнем - 14.5 млн (+6.4%). Пассажирооборот увеличился на 3.7% до 15.9 млрд пассажирокилометров.



Объём пассажирских перевозок в феврале 2018 года увеличился на 5.4% по сравнению с февралём 2017 года до 80.7 млн. Пассажирооборот вырос на 3%, составив 7 млрд пассажирокилометров.



По Московскому центральному кольцу (МЦК) с начала 2018 года было перевезено более 18.4 млн пассажиров, что на 31.4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались более 156 млн пассажиров.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 61.83% до 54.807 млрд руб. с 33.868 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.16% до 1.254 трлн руб. с 1.171 трлн руб., прибыль от продаж - на 30.63% до 133.565 млрд руб. со 102.248 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 41.59% до 85.107 млрд руб. с 60.109 млрд руб.





"AK&M" от 01.03.2018