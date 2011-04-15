Mitsubishi отзывает в России почти 40 тыс. автомобилей, сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат 5493 автомобиля Mitsubishi ASX и 33406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 года по июнь 2017 года.



Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим.



На транспортных средствах будет произведена заменена реле блока управления двигателя, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander).



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 01.03.2018