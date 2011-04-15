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01/03/2018
15:56

ЕВРАЗ заключил сделку о продаже Днепровского металлургического завода

Fegilton Ltd (дочерняя структура EVRAZ plc) заключила соглашение о продаже всей своей доли в Drampisco Ltd, материнской компании для ЕВРАЗ ДМЗ (ДМЗ), компании Senalior Investments Limited (компания DCH Group) за вознаграждение около $106 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма будет скорректирована с учётом актуального рабочего капитала и чистого финансового долга ДМЗ, а также справедливой стоимости выданных гарантий.

Оплата пройдёт в несколько этапов: первоначальный взнос в размере $25 млн будет сделан в течение пяти рабочих дней после подписания договора купли-продажи, оставшаяся сумма выплачена не позднее 15 декабря 2018.

Средства, полученные от сделки, будут направлены на общекорпоративные цели.

ДМЗ, расположенный в городе Днепре, Украина, - интегрированный сталелитейный завод, специализируется на производстве и продаже чугуна и металлопроката. В 2017 году ДМЗ произвёл 1.019 млн т чугуна, 918 тыс. т стали и 785 тыс. т стального проката.

Выручка ДМЗ в 2017 году составила $586 млн. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая стоимость активов ДМЗ составляла $153 млн. За 2017 год завод получил валовую прибыль в размере $26 млн, показатель EBITDA составил $16 млн, прибыль до налогообложения - $1 млн.

Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.

Чистая прибыль Evraz по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла в 12 раз до $86 млн. Консолидированная выручка увеличилась на 44.1% до $5.106 млрд.


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