Росрыболовство разработает модель комплексного восстановления запасов реки Волги

Комплексную задачу по восстановлению запасов и нерестилищ на реке Волги поставил перед отраслевой наукой заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Предполагается, что это будет пилотный проект, в случае его успешного испытания модель будет адаптирована на другие крупные пресноводные объекты.



На совете директоров научно-исследовательских рыбохозяйственных институтов обсуждался вопрос инициирования масштабных научных работ, которые имеют прикладной характер и способны сделать переворот в отрасли или одном из её направлений.



В качестве нового прорывного проекта выбрана Волга - не только крупнейшая река Европы, её протяжённость более 3.5 тыс. км, площадь водосборного бассейна 1.36 млн кв. м, но и акватория природных нерестилищ осетровых. Восстановление запасов этих особо ценных видов рыб - задача межнационального уровня. Сто лет назад более половины продукции рыбного хозяйства страны, до 90% деликатесной продукции осетровых, происходило из Волго-Каспия.



Зарегулирование волжского стока плотинами ГЭС привело к существенным негативным изменениям, уничтожив все природные нерестилища осетровых. Каскады сделали невозможным проход рыбы вверх по течению, в связи с этим все мероприятия по выпуску молоди осетровых имеют минимальный эффект для восстановления естественного воспроизводства запасов.



По поручению руководителя Росрыболовства будет разработан масштабный проект, который включает мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации и созданию системы современнейших рыбозащитных сооружений и противотоков на ГЭС, которая обеспечит вертикальное сообщение между бьефами и проход рыбы вверх по реке. При разработке будет обобщён и адаптирован мировой опыт и лучшие практики в этой области.



"В течение года мы планируем подготовить и презентовать комплексную программу, связанную с восстановлением естественных нерестилищ для прохода рыбы на нерест сквозь систему гидротехнических сооружений на Волге. Это масштабная задача, которая имеет практическое значение для всей страны, и требует не менее масштабного бюджетного финансирования, сильного научного обоснования, новых разработок с точки зрения реализации. Программа станет частью национального приоритетного проекта "Оздоровление Волги", - подчеркнул И.Шестаков, цитируемый в сообщении.



Для разработки модели программы создана проектная группа по Волге, в нее вошли специалисты КаспНИРХа, Главрыбвода, ВНИИПРХа, ЦУРЭНа, ГосНИОРХа. О ходе разработки программы будут докладывать на каждом заседании совета директоров НИИ.



"AK&M" от 01.03.2018