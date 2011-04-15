Президент РФ призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8%

Ставка по ипотеке в России должна быть снижена до 7-8% годовых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию.



"Нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8 процентов. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно. За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей", - заявил В.Путин.



Глава государства напомнил, что в 2001 году по всей России было выдано четыре тысячи ипотечных кредитов. В прошлом году в РФ было выдано около миллиона ипотечных кредитов.



В.Путин также призвал увеличить объемы строительства жилья с сегодняшних 80 до 120 млн кв. м в год.



"Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний, и новые материалы. Это движение от 80 до 120 возможно и необходимо. Скажу почему. Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей в год получало новое жильё, то строить нужно 120 миллионов", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 01.03.2018