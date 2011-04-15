В.Путин предложил уточнить механизм расчёта налога на имущество

Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, призвал уточнить механизм расчёта налога на имущество физических лиц.



"Нужно уточнить механизмы расчёта налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии текущего года", - сказал глава государства.



С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц в 28 регионах стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости (приближенной к рыночной). В 2016 году собственники стали получать налоговые извещения с новыми данными, что увеличило поток желающих пересмотреть кадастровую стоимость своих объектов недвижимости.



По мнению президента, налог на имущество физических лиц должен быть "справедливым и посильным для граждан".



"Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас и меня в том числе использовать рыночную стоимость недвижимости при расчёте этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ – это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно её превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали", - отметил В.Путин.





"AK&M" от 01.03.2018