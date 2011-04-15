Россия к середине следующего десятилетия должна увеличить ВВП на душу населения в 1.5 раза, В.Путин

Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.



В.Путин назвал продолжительность жизни граждан важнейшим базовым показателем благополучия населения и страны.



"В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России - одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия", - сказал П.Путин.



При этом, по его словам, опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают болезни.





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