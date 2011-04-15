В.Путин заявил об испытаниях новой ракеты с ядерной энергоустановкой

В РФ проведён успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, что позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с аналогичной энергетической установкой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.



"В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги", - сказал В.Путин.



Президент РФ также объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат", которые заменят произведённые советские ракеты "Воевода" (по квалификации НАТО "Сатана").



"При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность боевых блоков – больше, чем у "Воеводы". У "Воеводы" дальность – 11 тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет. Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. "Сармат" – это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 01.03.2018