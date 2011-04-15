В.Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против России

Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.



"Ни у кого на этот счет не должно быть никаких сомнений. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова", - сказал В.Путин.



Президент России отметил, что большую озабоченность вызывают положения ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности применения ядерного оружия. В частности, стратегия США предусматривает, что ядерное оружие может быть пущено в ход в ответ на удары обычными вооружениями или даже на киберугрозу.



"В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул глава государства.



"AK&M" от 01.03.2018