В.Путин предлагает направить на строительство дорог более 11 трлн руб.

Президент Владимир Путин предлагает направить на строительство дорог в России более 11 трлн руб.



"В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников", - заявил президент в послании Федеральному собранию.



В частности, предполагается строительство автомобильной дороги в рамках транспортного коридора "Европа - АТР". За шесть лет в полтора раза должна быть увеличена пропускная способность БАМа и Транссиба. Кроме того, президент считает необходимым наращивать пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.



"Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача - сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией", - сказал В.Путин.



Президент также поставил задачу по расширению и модернизации сети региональных аэропортов России.



"Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом. Мы этим уже занимаемся. Это касается и авиационной составляющей, и аэропортовой", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 01.03.2018