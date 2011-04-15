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01/03/2018
18:24

Ростех и Минобороны усилят работу по предотвращению авиапроисшествий

Центр компетенций системы управления качеством госкорпорации "Ростех" и Служба безопасности полётов авиации Вооружённых Сил РФ заключили соглашение о взаимодействии в вопросах повышения качества и надёжности авиационной техники и её комплектующих. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

В рамках подписанного соглашения Служба безопасности полетов ВС РФ обязуется предоставлять Госкорпорации информацию о причинах происшествий, связанных с отказами авиационной техники, а также о выявленных опасных факторах и предлагаемых мерах по их предотвращению. Прямой информационный обмен позволит Ростеху учитывать негативный опыт в дальнейших разработках, усилить контроль качества авиационной техники и в итоге - снизить количество происшествий при её эксплуатации.

Со стороны Министерства обороны взаимодействие одобрено Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации. Со стороны Ростеха соглашение подписала дочерняя компания "РТ-Техприемка" - центр компетенции в области управления качеством продукции корпорации.

Стороны также взяли на себя взаимные обязательства по оказанию информационной и консультационной помощи, обмену опытом, совместному проведению конференций, семинаров и совещаний по вопросам предотвращения негативных событий.

"Соглашение устанавливает прямой коммуникационный канал с эксплуатантом авиационной техники и дает возможность из первых рук получать информацию о проблемах качества используемой продукции. Это позволит оперативно реагировать на недостатки авиационной техники, выявленные в ходе эксплуатации, и своевременно принимать меры в целях предотвращения авиапроисшествий и инцидентов", - прокомментировал Соглашение генеральный директор "РТ-Техприемка" Владлен Шорин, цитируемый в сообщении.

Центр компетенций системы управления качеством государственной корпорации "Ростех", созданный на базе АО "РТ-Техприёмка", возьмет под контроль выполнение изготовителями и поставщиками авиационной техники предложений и замечаний Службы безопасности полетов ВС РФ, отраженных в материалах расследования авиационных происшествий, и устранением причин, приведших к неисправности авиационной техники и её составных частей.

АО "РТ-Техприемка" является организацией прямого подчинения госкорпорации "Ростех". На базе "РТ-Техприемка" в ноябре прошлого года был создан Центр компетенций системы управления качеством государственной корпорации "Ростех".

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.

"AK&M" от 01.03.2018
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