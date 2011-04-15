ОМЗ разделяют на две компании

В рамках реализации стратегии развития промышленных активов АО "Газпромбанк" принято решение о разделении ПАО "Объединённые машиностроительные заводы" (ОМЗ) на два независимых бизнес-направления: машиностроительный блок и блок технологического проектирования и EPC. Об этом сообщает пресс-служба ОМЗ.



По итогам 2016 и 2017 годов компания успешно реализовала все поставленные задачи и выполнила бюджетные показатели, продемонстрировав рекордный рост EBITDA и объёма контрактации. При этом стоимость заключённых EPC-контрактов сравнялась с суммой контрактов на поставку машиностроительного оборудования.



Поскольку оба бизнес-направления требуют серьёзного внимания и принципиально разных управленческих подходов, решение о разделении бизнеса поможет каждой из двух компаний сфокусироваться на развитии своих ключевых компетенций.



Михаил Смирнов, под руководством которого в группе ОМЗ был сформирован центр компетенций, объединяющий российский и зарубежный опыт реализации EPC-проектов, переходит с должности гендиректора ОМЗ на должность гендиректора создаваемого АО "ОМЗ Инжиниринг".



В новую компанию войдут активы группы, занимающиеся управлением проектами, технологическим проектированием, а также развитием технологий СПГ. Основными задачами "ОМЗ Инжиниринга" станут как реализация действующих крупных EPC-контрактов (например, УПГТ КС "Славянская" - для ПАО "Газпром"), так и дальнейшее развитие данного бизнес-направления.



Развитием машиностроительного блока в статусе гендиректора ОМЗ с 1 марта 2017 года займётся Дмитрий Воробьёв, имеющий большой управленческий опыт. Он окончил Уральский политехнический институт по специальности "химик-технолог", а затем получил степень EMBA в Universiteit Antwerpen Management School (UAMS, Бельгия).



Свою трудовую деятельность Д.Воробьёв начал по рабочей специальности на ОАО "НЛМК", а в последующие годы работал в международных компаниях: английской Bridon International, концерне "Калина" (ныне Unilever), итальянской Merloni Elettrodomestici SpA, голландской Heineken International B.V. В 2012 году он стал финдиректором ОАО "Уралхимпласт", а затем возглавил эту компанию. С 2016 работал исполнительным директором АО "ЕЗ ОЦМ".



ПАО "Объединённые машиностроительные заводы" (группа Уралмаш-Ижора, ИНН 6663059899) - инжиниринговый и научно-производственный холдинг. Компания специализируется на инжиниринге, производстве, продаже, сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной, нефтегазохимической, горной промышленности, а также на производстве металлургических заготовок из специальных марок сталей. Уставный капитал компании составляет 84.931 млн руб., 98.62% акций ОМЗ принадлежит ЗАО "Газпромбанк - Управление активами".



ОМЗ является единственным в России и СНГ производителем корпусного оборудования для АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200; ведущим российским производителем уникального крупнотоннажного оборудования для нефтегазохимической отрасли; одним из ведущих мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из специальных сталей; ведущим российский производителем карьерных электрических экскаваторов; одним из крупнейших мировых производителей драглайнов и бурового оборудования для нефтегазового комплекса.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ОМЗ за 9 месяцев 2017 года по РСБУ составила 1.118 млрд руб. против убытка в 530.139 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 64.45% до 3.076 млрд руб. с 1.871 млрд руб., прибыль от продаж составила 82.394 млн руб. против убытка в 504.294 млн руб. за 9 месяцев 2016 года, прибыль до налогообложения - 1.254 млрд руб. против убытка в 592.101 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"