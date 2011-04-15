Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 25 млрд руб.

Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям серии БО-05Р. Итоговый объём выпуска со сроком обращения 4 года составил 25 млрд руб. Оферта по выпуску не предусмотрена. Об этом говорится в сообщении банка.



Объём выпуска в размере 25 млрд руб. является самым крупным за всю историю размещения облигаций банка на внутреннем рынке. Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица, составил 33 млрд руб. и превысил первоначально планируемый объём размещения более чем в 3 раза, сообщил заместитель председателя правления банка Кирилл Лёвин.



"Отдельно хотел бы подчеркнуть растущий интерес к облигациям банка со стороны розничных инвесторов. В этот раз нам удалось привлечь более 1000 новых клиентов-физических лиц. Кроме того, процентная ставка на уровне 7.4% годовых является для нас самой низкой среди обращающихся на локальном рынке облигаций…", - прокомментировал К.Лёвин.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ в 2017 году составила 1.8 млрд руб. против 0.5 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 01.03.2018