Суд отменил арест принадлежащих АФК 31.76% акций МТС

Арбитражный суд Республики Башкортостан 1 марта вынес определение об отмене ареста 31.76% акций ПАО "МТС", принадлежащих ПАО АФК "Система". Об этом говорится в сообщении АФК.



Данный судебный акт был принят судом с учётом мирового соглашения, заключенного с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Республикой Башкортостан.



Определение суда подлежит немедленному исполнению, в том числе Федеральной службой судебных приставов, в установленном законом порядке.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 2.4% до 4.288 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 26% до 5.675 млрд руб. с 7.665 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. Доказанные запасы на начало 2014 года по международной классификации PRMS составили 2.045 млрд баррелей. Башнефть в 2015 году увеличила добычу нефти на 11.9% до 19.919 млн т.



Чистая прибыль Башнефти за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 33.6% до 34.034 млрд руб. с 51.28 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 6.5% составив 435 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль Башнефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 15% до 34.652 млрд руб. с 40.837 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась в 1.2 раза до 350.51 млрд руб. с 399.561 млрд руб. Валовая прибыль упала до 119.236 млрд руб. со 158.547 млрд руб. годом ранее.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"