ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9.3%

ВТБ снижает ставку по ипотечной программе "Больше метров – меньше ставка". При условии комплексного страхования клиенты смогут оформить ипотечный кредит под 9.3% годовых, говорится в сообщении банка.



Специальная программа действует с февраля 2017 года. За год банк выдал по ней более 21 тыс. кредитов на общую сумму 76 млрд руб.



В рамках предложения стандартная ставка по ипотечному кредиту дополнительно снижается на 0.7 п. п. до 9.3% годовых (при условии комплексного страхования). Клиенты могут воспользоваться дисконтом в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно). Предложение распространяется на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 02.03.2018