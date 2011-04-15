Дайджест газеты "Ведомости" от 2 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 марта 2018 года.





ПОСЛАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ



Презентация военных разработок, ведущих родословную со времен СССР, оказалась в центре ежегодного послания Владимира Путина.



Очередное послание президента Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным в четверг, было разделено на две четкие половины. Как заявил в завершающей части оглашения своего послания Владимир Путин, еще в 2004 г., после выхода США и договора о противоракетной обороне, он говорил о ведущихся в России работах по созданию систем, которые смогут эту ПРО преодолеть. Дальнейшая часть его выступления и стала презентацией этих и других новых систем вооружений.



Почти все из них берут свое начало в советское время, в основном как ответ "стратегической оборонной инициативе" Рональда Рейгана, или идут на смену советским системам.





ПУТИН НАСТРОИЛСЯ НА ИПОТЕКУ ПОД 7%



Путин снова поручил сделать жилье доступным. Ипотека под 7% и ввод 120 млн кв. м в год - задачи менее амбициозные, чем в 2011 году, зато более реалистичные.



Неофициально многие называют заявленные президентом цифры недостижимыми. В ближайшее время отрасль ждет жесткая просадка: пакеты нововведений (переход от долевого строительства на банковское сопровождение, создание компенсационного фонда и др.) практически похоронят частных застройщиков, останутся интегрированные с банками структуры, предупреждает топ-менеджер крупной строительной компании. При реализации этих инициатив указанных 120 млн кв. м достичь не удастся, уверен он, разве что придется создать для этого строительную госмонополию. В этом году будет введено около 80 млн кв. м - примерно как в 2017 г.



Шесть лет назад премьер-министр Путин ставил задачу строить в России к 2020 г. ежегодно около 140 млн кв. м жилья.





"АЭРОФЛОТУ" НЕ НУЖНЫ САМОЛЕТЫ



"Аэрофлот" резко сокращает план по росту самолетного парка. Перевозчик перенес на будущее поставку пяти Airbus 350 и выведет из эксплуатации от 13 Airbus 321.



О планах группы "Аэрофлот", в которую входит одноименная авиакомпания и три ее "дочки" - "Россия", "Победа" и "Аврора", говорится в презентации компании к отчетности по МСФО за 2017 г. Оба документа компания опубликовала 1 марта. "Аэрофлот" не планирует получить в этом году пять новейших дальнемагистральных судов Airbus 350-900 (всего заказано 14). Тогда как еще три месяца назад эти самолеты значились в планах компании.



Кроме того, в 2018 г. "Аэрофлот" решил вывести из парка 13 самых вместительных среднемагистральных судов Airbus 321 (всего их в парке 25). Он получит пять новых А321, тогда как ранее планировал получить четыре.



Учитывая другие новости, получается, что национальный перевозчик урезал планы по своему парку иностранных судов на 16 лайнеров.





КРУТОЙ МИКРОПРОЦЕНТ



Рекордно низкие ставки депозитов заставляют вкладчиков рисковать. Все больше денег они размещают у микрофинансистов, но это небезопасно.



За последний год банки снизили ставки вкладов в среднем на 1-2 процентных пункта. Сегодня они готовы платить вкладчикам с рублями 7-7,5% годовых. Как минимум вдвое больший доход обещают клиентам микрофинансовые компании (МФК). Отчасти поэтому за 2017 год размер средств, размещенных в них физическими лицами вырос почти на треть.



Средства физических лиц - один из источников финансирования основной деятельности МФК - выдачи краткосрочных микрозаймов под десятки и сотни процентов годовых. На 1 марта 2018 г в реестре ЦБ числится 64 МФК. Только они имеют право привлекать средства граждан, не являющихся их акционерами.





ПРОЛЕТАЯ НАД МКАД



Бывший бортпроводник "Трансаэро" открыл авиаклуб в Подмосковье. Российские законы "не видят" аэроклубы, но предприниматель нашел выход.



Алексей Филенко бросил сельхозинститут в родном Новосибирске и переехал в Москву, чтобы исполнить мечту детства - работать на самолете. Он устроился бортпроводником в "Трансаэро", познакомился там со своей будущей женой и надеялся со временем переквалифицироваться в пилота. Но потом "Трансаэро" начала банкротиться, и всем сотрудникам пришлось искать работу.



В начале 2016 г. Филенко с женой, тоже бортпроводницей, перешел в "Аэрофлот". Структура "Аэрофлота" оказалась более бюрократической, нежели у "Трансаэро", работать было скучно, говорит Филенко. И через полтора года он открыл авиаклуб "Полетаем", организующий прогулочные полеты. В "Аэрофлоте" он зарабатывал 65 000 руб. в месяц; а выручка его компании за январь - февраль 2017 г. составила почти 400 000 руб.





"ГОДАМИ Я ПИСАЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И НЕ БЕСПОКОИЛСЯ, ПРОДАСТСЯ ЛИ ЭТО"



Питер Кэри рассказывает о двух "Букерах" и новой книге.

Писателей, получивших два "Букера", можно пересчитать по пальцам одной руки. Один из них - Питер Кэри. Недавно вышла его новая книга, "Длинная дорога от дома" (A Long Way From Home). Журнал Esquire уже поставил ее на первое место в списке пяти лучших произведений начала 2018 г.



В этом году впервые будет присуждена "Золотая Букеровская премия" за лучшую книгу, когда-либо получавшую "Букера" за 50 лет его существования. У Кэри есть все шансы войти в шорт-лист, который объявят 26 мая.



Кэри считается гордостью Австралии. В его честь даже выпустили 55-центовую марку, на которой он изображен целых два раза. Один раз каким был в начале 2000-х гг., перед ее выпуском, второй - на 30 лет моложе. Но есть риск, что "Длинная дорога от дома" изменит отношение соотечественников к Кэри. Как он сам признается: "Прежде я избегал прямой конфронтации со своей нацией".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 02.03.2018