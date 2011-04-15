Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 марта 2018 года



ОНЛАЙН-КАЗИНО ПОСТАВИЛО НА РЕКЛАМУ

В ТОПЕ КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ОКАЗАЛСЯ ЗАПРЕЩЕННЫЙ РЕСУРС



В список 15 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года вошел интернет-ресурс Azino777, продвигавшийся роликом с участием популярного рэпера Вити АК-47. По количеству просмотров он обогнал рекламу "Яндекса", Coca-Cola и Tele2. При этом сайт Azino777 входит в черный список Роскомнадзора, а размещающееся на нем онлайн-казино работает через "зеркала".





ДЕЛО "ОТКРЫТИЯ" ВОЗВРАТИЛИ НА ДОПОНИМАНИЕ

ПРОКУРОРА ПОПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ГДЕ, КОГДА, КАК И ЗАЧЕМ СОВЕРШАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ ХИЩЕНИЯ





Как стало известно "Ъ", Таганский райсуд Москвы отказался рассматривать резонансное уголовное дело о хищении из банка "Открытие" 4,5 млрд руб. Основанием для возвращения в прокуратуру материалов расследования стал тот факт, что из обвинительного заключения судья так и не поняла, что, где и когда совершил каждый из подсудимых - экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев.





АРГЕНТИНСКИЕ ЧЕМОДАНЫ ОТПРАВЛЯЛИСЬ ИЗ УРУГВАЯ

КОНТРАБАНДНЫЕ ПОСТАВКИ НАРКОТИКОВ ВОЕННЫМИ БОРТАМИ МОГЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 2012 ГОДА





Как стало известно "Ъ", ФСБ проверяет информацию о том, что кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года. Из показаний бывшего завхоза посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянова следует, что он по просьбе предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука несколько раз отправлял его чемоданы, упакованные как дипломатическая почта, с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео в Москву. За каждый чемодан завхоз, по его словам, получал $1 тыс.





ПОВЫШЕНИЕ НА НЕФТЯНОЙ ПОЧВЕ

НОВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ МИНЭНЕРГО МОЖЕТ СТАТЬ ПАВЕЛ СОРОКИН



По данным "Ъ", Павел Сорокин из ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго может быть назначен замминистра энергетики. Господин Сорокин фактически выполнял функции помощника министра Александра Новака по переговорам о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а также обратил на себя внимание Владимира Путина в ходе приема финалистов конкурса молодых управленцев. По словам источников "Ъ", Павел Сорокин может стать куратором нефтегазового сектора, но уход отвечающего сейчас за это направление заместителя главы Минэнерго Кирилла Молодцова на данный момент не согласован.





ЛОМБАРДЫ ПРОБЬЮТ В КАССЕ

ВНЕДРЕНИЕ ККТ ГРОЗИТ ИМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ



Ломбардам вскоре предстоят очередные значительные траты в связи с законодательными изменениями. В настоящее время Госдумой рассматривается законопроект, обязывающий их использовать контрольно-кассовую технику (ККТ), в то время как до сих пор хватало залогового билета и договора о потребительском кредите. Представители ломбардов уверены, что введение ККТ излишне и больно ударит по существенной части игроков, и обращаются в различные инстанции, чтобы не допустить внедрения данной нормы.





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"AK&M" от 02.03.2018