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02/03/2018
10:53

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Алжан"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Алжан" (Махачкала). По величине активов кредитная организация занимала 517-е место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте регулятора.

Осуществленные КБ "Алжан" во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, КБ "Алжан" неоднократно допускались нарушения требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

В КБ "Алжан" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.


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