Брянский машиностроительный завод получил сертификат на самый мощный в России грузовой тепловоз

АО "Брянский машиностроительный завод" (БМЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") получило сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" на магистральный грузовой трёхсекционный тепловоз 3ТЭ25К2М и его двухсекционное исполнение. Об этом сообщает пресс-служба Трансмашхолдинга.



Новый тепловоз разработан специально для эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали и обладает рядом современных технических решений, способных обеспечить успешную эксплуатацию в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути.



В конструкцию машины заложены высокие тяговые характеристики, увеличены пробег между экипировками и периодичность обслуживания и ремонтов. Тепловоз 3ТЭ25К2М в полтора раза мощнее по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время на БАМе тепловозами.



Общее снижение эксплуатационных затрат на использование горюче-смазочных материалов, техобслуживание и ремонт может достигать 30%, в зависимости от принятой эксплуатационной модели.



Два первых построенных на БМЗ тепловоза 3ТЭ25К2М в настоящее время проходят подконтрольную эксплуатацию на БАМе. Для подтверждения полного соответствия поставленным задачам каждому из них предстоит пройти 50 тыс. км с составами имеющихся весовых норм на участках со сложным рельефом, отличающихся наличием горных хребтов и перевалов.



В январе-феврале на Дальневосточной магистрали были успешно проведены тягово-энергетические испытания нового тепловоза с составами весом свыше 6.3 тыс. и 7.1 тыс. т. В ходе испытаний локомотив показал устойчивую работу при низких температурах и большую эффективность на тяжёлых длительных подъёмах в сравнении с эксплуатируемым на данном участке 3ТЭ10МК.



Использование локомотивов с такими характеристиками позволит решить вопросы пропускной способности и оперативной доставки грузов на Дальнем Востоке и создать условия для дальнейшего развития региона.



В настоящее время Трансмашхолдинг - единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов - различной мощности, составности, рода тока, назначения. Трансмашхолдинг за последние 4 года создал в Брянске уникальное крупносерийное тепловозостроительное производство мощностью 300 секций в год, инвестировав в него более 6 млрд руб.



АО "Брянский машиностроительный завод" (ИНН 3232001480) является крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве маневровых и магистральных тепловозов, а также грузовых вагонов различных типов и модификаций.



ЗАО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



Чистая прибыль ЗАО "Трансмашхолдинг" за первое полугодие 2017 года по МСФО снизилась на 32.89% до 1.336 млрд руб. с 1.99 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 19.54% до 66.543 млрд руб. с 55.666 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 15.54% до 4.248 млрд руб. с 5.03 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 24.89% до 1.898 млрд руб. с 2.527 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЗАО "Трансмашхолдинг" за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 71.39% до 3.706 млрд руб. с 2.162 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 18.28% до 35.356 млрд руб. с 43.264 млрд руб., прибыль от продаж - на 20.28% до 1.373 млрд руб. с 1.722 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 60.15% до 3.989 млрд руб. с 2.491 млрд руб.























"AK&M" от 02.03.2018