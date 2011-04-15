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02/03/2018
10:39

Котировки нефти марки Brent в ходе торговой сессии четверга достигли минимального уровня за 2 недели

Котировки нефти марки Brent в ходе торговой сессии четверга достигли минимального уровня за 2 недели, продолжая резонировать от выхода правительственных данных по изменению запасов и объема добычи нефти за минувшую неделю. Об этом говорится в комментарии ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Согласно данным, опубликованным Администрацией энергетической информации США (EIA), запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 2.5 млн баррелей. Важно отметить, что рост запасов бензина совершенно не соответствует сезонности, наоборот, в период обслуживания на перерабатывающих заводах запасы активно снижаются. В свою очередь потребление нефтепродуктов начинает активно расти перед сезоном вождения в США, который начинается в 28 мая. Однако, до этого ещё далеко. Еще большее давление на котировки нефти оказали сообщения от EIA о том, что объём добычи нефти в США достиг нового максимума в 10.283 млн баррелей в день, подчеркивает аналитик.

По прогнозам Администрации энергетической информации, совокупная добыча нефти в США в 2018 году дополнительно вырастет на 1 млн баррелей в день. В результате, американские производители смогут опередить России и занять первое место по добыче нефти в мире. Ранее об этом предупреждало и Международное энергетическое агентство, аргументируя свою позицию существенным ростом дневной выработки углеводородов в США. В частности, средний рост недельного объема добычи в США в этом году превышает 70 тыс. баррелей, то есть в 3.5 раза выше чем годом ранее. Учитывая сказанное, участники рынка продолжают активно дисконтировать в стоимость нефти риски чрезмерной добычи чёрного золота в США, что подрывает усилия ближневосточного нефтяного картеля по стабилизации ценовой конъюнктуры, цель которой восстановить баланс спроса и предложения на рынке, обеспечив условия для стабильного роста котировок.

Однако, без солидарного снижения производств в США это попросту невозможно. На этом фоне аналитики рекомендуют занимать короткие позиции по Brent с целью закрепления актива ниже $60 за баррель.


"AK&M" от 02.03.2018
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