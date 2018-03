Газпром начнёт разработку новых газовых месторождений в Коми

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о перспективах развития Вуктыльского геолого-экономического района (Республика Коми). Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Действующие месторождения Газпрома в регионе — Вуктыльское, Западно-Соплесское, Печорокожвинское и Югидское — находятся в завершающей стадии разработки. В том числе выработанность запасов базового Вуктыльского месторождения, где добыча газа ведётся с 1968 года, составляет около 85%. Добываемый в Вуктыльском районе газ направляется на Сосногорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) Газпрома, а затем потребителям.



Для экономически эффективной работы производственного комплекса Газпрома в Республике Коми на долгосрочный период подготовлена концепция комплексного развития Вуктыльского геолого-экономического района. Помимо продолжения разработки действующих месторождений, планируется ввести в эксплуатацию Северо-Югидское и Печорогородское месторождения. Это позволит на несколько десятилетий обеспечить стабильную добычу газа в регионе и гарантированную загрузку Сосногорского ГПЗ.



Правление одобрило реализацию предусмотренных Концепцией мероприятий на объектах Газпрома в Республике Коми и поручило профильным подразделениям подготовить технико-экономическое обоснование использования Вуктыльского месторождения в качестве подземного хранилища газа.



"AK&M" от 02.03.2018