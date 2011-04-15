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02/03/2018
11:44

ВВП РФ в I квартале может увеличиться на 1.5-1.8%, ЦБ

ВВП РФ в I квартале 2018 года может увеличиться на 1.5-1.8%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика: факты, оценки, комментарии".

Экономическая активность в январе 2018 года возобновила свой рост после снижения в предыдущие месяцы под влиянием временных факторов. Потребительский спрос продолжил расширяться на фоне роста заработной платы и увеличения розничного кредитования. В этих условиях значимо вырос выпуск продукции по основным товарным группам. Поддержку потребительской активности, как и ранее, во многом оказывала благоприятная ситуация на рынке труда. Безработица сохранялась низкой (4.9%), не превышая своего естественного уровня. Темп прироста реальной заработной платы оставался высоким - на уровне IV квартала прошлого года, подчёркивается в комментарии.

Рост потребительского спроса сопровождался увеличением предложения на рынке товаров потребительского назначения. На фоне роста производства положительный вклад со стороны спроса в инфляцию остается невысоким, отмечается в комментарии. В январе увеличилось производство автомобилей, заметно возрос выпуск текстильных изделий и обуви. Между тем темп прироста производства продовольственных товаров в январе в целом сложился вблизи нуля, при этом отмечался рост выпуска большинства продовольственных товаров растительного происхождения и кондитерских изделий.

В результате улучшения показателей выпуска продукции по основным товарным группам в январе 2018 года темп прироста промышленного производства в годовом сопоставлении составил 2.9%. По оценкам Банка России, расширение совокупного спроса продолжит поддерживать производственную активность, не оказывая чрезмерного инфляционного давления.


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