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02/03/2018
12:29

Ставка по ипотеке снизится до 7% в течение ближайших двух лет, считают в АИЖК

Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет. Такое мнение высказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8%. При этом, как отмечает А.Плутник, ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заёмщик всегда может перекредитоваться.

По прогнозам АИЖК, в этом году 1.3 млн семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2.5-2.7 трлн руб. Это подтверждают итоги января: за первый месяц выдано 78 тыс. ипотечных кредитов на 148.3 млрд руб.

АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.

"AK&M" от 02.03.2018
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