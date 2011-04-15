Кабмин внёс в Госдуму законопроект, освобождающий волонтёров от НДФЛ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Действующей редакцией пунктов 31 и 32 статьи 217 Налогового кодекса предусмотрено освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых добровольцам, волонтёрам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".





"AK&M" от 02.03.2018