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02/03/2018
12:36

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, освобождающий волонтёров от НДФЛ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Действующей редакцией пунктов 31 и 32 статьи 217 Налогового кодекса предусмотрено освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых добровольцам, волонтёрам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".


"AK&M" от 02.03.2018
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