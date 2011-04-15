Россия, Бангладеш и Индия подписали меморандум о сотрудничестве при сооружении АЭС "Руппур"

Госкорпорация "Росатом", Министерство науки и технологий Народной Республики Бангладеш и Департамент по атомной энергии Правительства Республики Индия подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта сооружения АЭС "Руппур" (Бангладеш). Об этом говорится в совместном релизе Росатома и группы компаний АSE.



С российской стороны документ подписал замгендиректора - директор Блока международной деятельности Росатома Николай Спасский, с бангладешской и индийской сторон - соответственно посол Бангладеш в РФ С.Сайфул Хок и посол Индии в РФ Панкадж Саран.



Россия строит АЭС в Бангладеш на условиях "под ключ". Генподрядчик строительства АЭС "Руппур" - АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу АSE, инжиниринговый дивизион Росатома). Комплекс работ включает проектирование, производство и поставку оборудования, строительство, монтаж, пуско-наладку и ввод станции в эксплуатацию.



Меморандум создаёт основу для взаимодействия российского подрядчика, индийских и бангладешских экспертов по выполнению работ, связанных с реализацией проекта.



Стороны, в частности, будут сотрудничать в области подготовки и обучения персонала, обмена опытом и оказания консультационной поддержки. Индийские компании могут быть привлечены для участия в строительно-монтажных работах, поставке материалов и оборудования некритичной категории в интересах бангладешского заказчика.



Объединённая компания ОАО "НИАЭП" - ЗАО "АСЭ" (группа компаний ASE) является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса и занимает 31% глобального рынка сооружения АЭС. В группу входят ведущие компании отрасли - АО "Инжиниринговая компания "АСЭ", АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект" и АО "Атомпроект". Почти 80% портфеля заказов компании приходится на проекты за рубежом.



Кроме того, НИАЭП - АСЭ реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. В сегменте сооружения объектов РАО и ОЯТ Компания входит в ТОП-10 крупнейших мировых игроков. Она является разработчиком и активно внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов - Multi-D.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



"AK&M" от 02.03.2018