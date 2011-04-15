АИЖК прогнозирует объём выдачи ипотеки в РФ в 2018 году на уровне 2.5-2.7 трлн руб. Количество оформленных ипотечных кредитов за 2018 год составит 1.3-1.4 млн, говорится в сообщении АИЖК.



Низкий уровень инфляции и прогнозируемое снижение ключевой ставки приведёт к продолжению тенденции к снижению ставок по ипотеке. По оценке АИЖК, к концу 2018 года они могут составить до 8%.



Как отмечает АИЖК, качество ипотечного портфеля на балансах банков сохраняется на высоком уровне. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 февраля 2018 года снизилась до 2.19% (годом ранее - 2.68%).



Напомним, что в начале 2018 года Банком России введены повышенные коэффициенты резервирования по кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). Эти меры будут способствовать предупреждению формирования кредитных рисков и дальнейшему росту качества ипотечного портфеля: по статистике Банка России вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в 2 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20-30%.





"AK&M" от 02.03.2018